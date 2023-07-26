В Нидерландах корабль загорелся из-за электромобиля на борту

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Один человек погиб и несколько пострадали в результате пожара на грузовом судне у побережья Нидерландов, сообщает NOS.nl со ссылкой на береговую охрану.

По информации ведомства, на грузовом корабле Панамы находились 23 члена экипажа. Все они были эвакуированы. Точное число пострадавших неизвестно. Судно перевозило из Германии в Египет 2857 автомобилей, 25 из которых были электрическими. По словам представителя береговой охраны, один из электромобилей загорелся, что и привело к пожару. Огонь до сих пор не потушен.

Как сообщает NL Times, огонь распространился очень быстро, из-за опасности спасатели решили больше не посылать пожарных на борт, вместо этого начав тушить возгорание с моря на лодках. Прилагаются усилия, чтобы корабль не затонул, однако в береговой охране не исключают такой сценарий. Пока судно остается на плаву, его удалось зацепить буксиром, несмотря на сильный ветер и быстрое течение.

16 июня у берегов Приморья загорелся иностранный сухогруз, следовавший из Китая в порт Восточный. К месту происшествия были направлены два поисково-спасательных судна Морспасслужбы и два судна регионального пограничного управления ФСБ. На борту находились 24 члена экипажа, в результате пожара пострадали два человека.