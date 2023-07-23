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СК задержал сбежавшего капитана затонувшего в Финском заливе катера

СК: капитан затонувшего в Финском заливе катера задержан
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Капитан катера, затонувшего в Финском заливе, задержан после того, как сбежал с места происшествия, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«Следователями задержаны капитан судна 1984 г. р., который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 г. р., которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним», — говорится в сообщении ведомства.

21 июля в акватории Финского залива прогулочная яхта потерпела крушение. На моторной яхте Carver 41 находились девять человек. Все пассажиры были спасены, одного человека госпитализировали, однако он умер в больнице. Следственный комитет завел уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной группой, которое повлекло смерть по неосторожности).

Теги
Финский залив катер Следственный комитет
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