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Байден объяснил поведение своей собаки после инцидента с охранником

Мейджор
Мейджор (Фото: Adam Schultz / White House / Global Look Press)

Президент США Джо Байден в своем интервью каналу ABC News рассказал о том, что новая обстановка после переезда в Белый дом вызывает беспокойство у его собаки по кличке Мейджор.

«Вы поворачиваете за угол, и там находятся два человека, которых вы совсем не знаете. Он пытается вас защищать», — сказал Байден.

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Президент отметил, что отправка собаки в штат Делавэр не связана с инцидентом, который произошел с сотрудником Белого дома. «Я не высылал его домой. Джилл уезжала на четыре дня. Я должен был уехать на два, и мы взяли его домой», — пояснил глава Белого дома. Он добавил, что сейчас Мейджора тренируют.

Ранее два осведомленных источника сообщили CNN, что собак Байдена отправили из Белого дома в его дом в штате Делавэр после ряда случаев агрессивного поведения Мейджора. По данным собеседников телеканала, он укусил кого-то из сотрудников службы безопасности.

«Чемпион и Мейджор все еще акклиматизируются и привыкают к окружению и новым людям. А в понедельник младший питомец, Мейджор, при встрече с незнакомым человеком отреагировал так, что это привело к небольшой травме» — говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент забрал собаку из приюта в штате Делавэр еще в 2018-м, сейчас ей три года. Вторая немецкая овчарка Байдена, по кличке Чемпион, на десять лет старше Мейджора.

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Джо Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года.

Джо Байден собака Белый дом беспокойство агрессия
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