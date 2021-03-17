Байден объяснил поведение своей собаки после инцидента с охранником

Мейджор (Фото: Adam Schultz / White House / Global Look Press)

Президент США Джо Байден в своем интервью каналу ABC News рассказал о том, что новая обстановка после переезда в Белый дом вызывает беспокойство у его собаки по кличке Мейджор.

«Вы поворачиваете за угол, и там находятся два человека, которых вы совсем не знаете. Он пытается вас защищать», — сказал Байден.

Президент отметил, что отправка собаки в штат Делавэр не связана с инцидентом, который произошел с сотрудником Белого дома. «Я не высылал его домой. Джилл уезжала на четыре дня. Я должен был уехать на два, и мы взяли его домой», — пояснил глава Белого дома. Он добавил, что сейчас Мейджора тренируют.

Ранее два осведомленных источника сообщили CNN, что собак Байдена отправили из Белого дома в его дом в штате Делавэр после ряда случаев агрессивного поведения Мейджора. По данным собеседников телеканала, он укусил кого-то из сотрудников службы безопасности.