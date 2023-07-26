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Бывший замминистра станет послом Южной Кореи в России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил Ли До Хуна новым послом в России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил бывшего заместителя министра иностранных дел Ли До Хуна новым послом в России, сообщает агентство Yonhap.

Он сменит Чан Хо Чжина, которого назначили на должность главы дипмиссии летом 2022 года.

До того, как стать послом в России, Ли До Хун был послом Южной Кореи в Сербии, а также занимал пост главы Штаба мирных переговоров на Корейском полуострове в Министерстве иностранных дел.

После начала военной операции на Украине Южная Корея ввела санкции против России и, по аналогии с США и ЕС, запретила проводить операции с российским Центробанком. Все его активы в вонах власти решили заблокировать.

Республика также приостановила расчеты с семью российскими банками и поддержала отключение некоторых из них от межбанковской системы обмена данными SWIFT. Всем государственным учреждениям и финансовым организациям было настоятельно рекомендовано перестать проводить сделки с российскими гособлигациями.

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