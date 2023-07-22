Тещу президента Южной Кореи задержали по делу о подделке выписки из банка

Тещу президента Южной Кореи задержали после апелляции по делу о подделке выписки из банка

В 2021 году Чхве Ын Сун была приговорена к одному году тюрьмы по обвинению в подделке выписки из банка при покупке земельного участка, но подала апелляцию. Суд ее отклонил. После оглашения решения женщина упала в обморок

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: Getty Images )

Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержали после того, как суд отклонил апелляцию на приговор о подделке документа, сообщает Yonhap. После оглашения решения 76-летняя Чхве Ын Сун упала в обморок.

В 2021 году она была приговорена к одному году тюремного заключения по обвинению в подделке выписки из банка при покупке земельного участка в Соннаме в 2013-м, она по данным суда, подделала справку о внесении на счет 34,7 млрд вон ($27 млн). Теща южнокорейского лидера отрицала свою вину и подала апелляцию.

В декабре 2022 года Верховный суд Южной Кореи оправдал Чхве Ын Сун по другому делу — о незаконном получении пособий. Она управляла домом престарелых, который работал без лицензии. Суд в 2021 году приговорил ее к трем годам тюремного заключения, но потом приговор был отменен, напоминает Yonhap.