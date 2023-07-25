Появились кадры с места крушения пожарного самолета на острове в Греции

Кадры с места крушения пожарного самолета на острове в Греции

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На юге греческого острова Эвбея в районе города Каристос упал самолет Canadair. На борту были два человека.

Самолет занимался тушением лесных пожаров, которые возникли в Греции из-за сильной жары в Европе. Пожары кроме Эвбеи охватили острова Родос, Корфу, очаги с огнем возникли около Афин. Из-за пожаров уже эвакуировали тысячи туристов с острова Родос.