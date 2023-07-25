Рон Десантис попал в автомобильную аварию во время предвыборной поездки по США

Однопартийный соперник Трампа на выборах президента США попал в аварию

Рон Десантис (Фото: Octavio Jones / Getty Images)

Губернатор Флориды Рон Десантис, объявивший о вступлении в борьбу за пост президента на выборах 2024 года, попал в автомобильную аварию в штате Теннесси, сообщает Fox News.

«Этим утром губернатор попал в автомобильную аварию во время поездки на мероприятие в Чаттануге, штат Теннесси», — рассказал его пресс-секретарь Брайан Гриффин.

Десантис и его команда не пострадали, добавил собеседник телеканала.

Представитель полицейского управления Чаттануги сообщил Fox News, что авария произошла на автомагистрали 75 около 8:15 утра.

Представитель пресс-службы добавил, что сотрудница получила незначительные травмы, ей оказали помощь на месте.

Предвыборный штаб Десантиса собрал $8,2 млн за 24 часа после объявления о его участии в выборах, в том числе $1 млн за первый час. Экс-президент США Дональд Трамп, который в этом году тоже решил выдвигаться, за первые сутки собрал $4 млн.

Вырученные штабом Десантиса средства пойдут на продвижение предвыборной кампании и организацию поездок. Президентские выборы в США пройдут осенью 2024 года.

Трамп уже предсказал, что вся предвыборная кампания Десантиса «будет катастрофой».