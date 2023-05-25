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Выборы президента США ,  
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Трамп ответил на выдвижение Десантиса видео с Гитлером и дьяволом

Трамп опубликовал пародию на видео Десантиса с объявлением о выдвижении на пост президента
Рон Десантис
Рон Десантис (Фото: Sean Rayford / Getty Images)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на выдвижение другого республиканца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса, на пост главы государства.

Десантис собирался объявить о своем выдвижении на платформе Twitter Spaces, в аудиоконференции вместе с ним участвовал владелец соцсети Илон Маск. Однако в начале прямого эфира возникли технические проблемы: он не начинался в течение почти 30 минут, затем периодически было не слышно самого Десантиса, пишет The New York Times.

Выступление кандидата в президенты послушали около 2,6 млн человек. Десантис позже объяснил, что технический сбой произошел из-за большого количества слушателей. «У нас была огромная аудитория. <...> Это действительно сломало Twitter Space, так что мы действительно в восторге от такого энтузиазма», — сказал он.

Трамп, комментируя этот эфир, написал в своей соцсети Truth Social: «Вау! Выступление Десантиса в Twitter — это катастрофа! Вся его кампания будет катастрофой!»

Позже он опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) пародийное видео, изображающее эфир в Twitter Spaces. В «конференции» помимо Десантиса и Маска участвовали несколько персонажей, реальных и вымышленных: миллиардер Джордж Сорос, глава Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, бывший вице-президент США (в администрации Джорджа Буша — младшего) Дик Чейни, Адольф Гитлер, дьявол и сотрудник ФБР. Голоса всех «участников» создал искусственный интеллект.

В конце, когда «Илон Маск» уже собирался завершить «звонок», к нему присоединился голос Трампа, который обратился к каждому из участников: «Дьявол, очень скоро я надеру тебе задницу. Гитлер, ты уже умер. Дик Чейни, а ты, кажется, скоро присоединишься к Гитлеру. Клаус Шваб и Джордж Сорос, вас я отправлю в тюрьму». Десантису Трамп посоветовал поцеловать его «большую президентскую задницу».

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Губернатор Флориды считается главным соперником экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии. Согласно майскому опросу The CBS News / YouGov, разрыв между политиками составил 36%, Трампа поддерживают 58% избирателей Республиканской партии, Десантиса — 22%. При этом в марте рейтинг Трампа составлял 47% против 39% у Десантиса.

До того как возглавил штат после выборов 2018 года, Десантис пять лет был конгрессменом и председателем нескольких комитетов палаты представителей. Трамп в свое время поддержал его кандидатуру на губернаторских выборах.

24 мая Десантис подал документы на участие в президентских выборах.

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Дональд Трамп Рон Десантис выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года

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