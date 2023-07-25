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Как российские самолеты тушат в Турции лесные пожары. Видео
МЧС показало кадры с тушащими лесные пожары в Турции российскими самолетами
Российские самолеты Бе-200 в июле начали тушить лесные пожары в Турции. Для этого ведомство отправило в страну два самолета-амфибии Бе-200. Самолеты были отправлены по указанию президента России Владимира Путина после запроса Турции.
Лесные пожары вспыхнули в Турции в середине июля. Позже они добрались до курортных районов в Анталье и Кемере.
Самолет Бе-200 может набрать до 12,5 т воды во внутренние баки. Он сбрасывает воду на очаги лесных пожаров с высоты, сбивая пламя. Воду самолет набирает, садясь на поверхность моря, реки или озера, на глиссировании. Также самолет можно заправить водой на аэродроме.