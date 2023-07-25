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Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера. Видео

Лесные пожары в Турции добрались до курортных Антальи и Кемера

Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера. Видео
Video

В Турции лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера. Один из них возник в районе города Гёйнюк, между Анатальей и Кемером, в лесу. Из-за этого эвакуировали десять жилых домов, несколько десятков человек обратились к врачам, пишет Anadolu.

Для тушения огня использовали самолеты, вертолеты и другую спецтехнику. Обращения от российских туристов из-за пожаров сейчас единичные, сообщили в генконсульстве России в Анаталье. Дипломаты призвали путешественников по возможности «не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности».

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