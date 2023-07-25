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В Москве неизвестные на спорткаре два раза выстрелили в охранника

Около ресторана на улице Родчельская в центре Москвы неизвестные два раза выстрелили из травматического пистолета в мужчину, после чего скрылись на спорткаре без номеров.

О происшествии сообщает столичная прокуратура.

«Предварительно, у него произошел словесный конфликт с гражданами, сидевшими в автомобиле без номеров, в ходе которого из машины неизвестные произвели два выстрела в пострадавшего из травматического пистолета, после чего уехали», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По данным телеграм-канала Mash пострадавший — персональный охранник.

В конце 2015 года на Родчельской произошла резонансная перестрелка, которая привела к уголовным делам против «лидера преступного мира России» Шакро Молодого (Захарий Калашов) и генералов Следственного комитета.

Все началось с конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой: последняя считала, что Ким не доплатила ей 8 млн руб. за оформление помещения. Требовать у Ким деньги приехали подручные «вора в законе» Калашова во главе с Андреем Кочуйковым по прозвищу Итальянец. Ким позвала «на стрелку» отставного полковника КГБ адвоката Эдуарда Буданцева, который тоже явился не один. В итоге Буданцев, которого начали избивать, застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова.

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По делу также проходили экс-начальник главного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, бывший начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и экс-глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко, обвиняемые в попытке получить крупную сумму за освобождении Итальянца.

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