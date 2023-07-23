Власти рассказали об эвакуации тысяч туристов с Родоса

Родос экстренно покидают туристы, только за выходные с острова улетели свыше 70 тыс. человек. Аэропорту приходится обслужить как повышенный пассажиропоток в пик сезона, так и множество самолетов, занимающихся тушением пожаров

Фото: Damianidis Lefteris / EPA / ТАСС

С греческого острова Родос в Эгейском море эвакуируют тысячи туристов из-за масштабных лесных пожаров, пишет Protothema.

В субботу, 22 июля, аэропорт обслужил 356 рейсов с 50 тыс. пассажиров. В воскресенье, до 16:00, совершено 165 рейсов с 20 тыс. человек. Аэропорт столкнулся с повышенным пассажиропотоком на фоне пика туристического сезона вместе с необходимостью обслуживать множество самолетов, занимающихся тушением возгораний.

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Из своих домов и отелей были эвакуированы 19 тыс. человек, в греческой пожарной охране назвали ситуацию крупнейшей эвакуацией, осуществленной властями страны.

Британская туристка рассказала Sky News, что им пришлось идти с детьми по ночной дороге два часа, чтобы спастись от наступающего огня. Другой британский турист Ян Мурисон сравнил происходящее с концом света, рассказывая о попытках больших групп туристов попасть в эвакуационные автобусы. Еще один путешественник из Великобритании отметил, что в магазины отказываются брать деньги за воду и еду, предоставляя продукты бесплатно, а местные жители отвозят туристов в безопасные места, отдавая приоритет женщинам и детям.

Туроператор Jet2 сообщил, что пять самолетов, которыми планировалось доставить туристов на Родос, прилетят на остров пустыми и будут вывозить путешественников регулярными рейсами. Air France-KLM рассказала, что ее ежедневный рейс с Родоса выполняется в обычном режиме, Ryanair отметила, что пожары не повлияли на рейсы. Турагентство TUI отменило все рейсы на Родос до 25 июля включительно.

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что без российских самолетов-амфибий Бе-200 не потушить пожары на греческом острове Родос, и их нужно у Москвы попросить. «Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим о помощи прямо сейчас. Нам ее дадут», — предложил он.

