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Власти рассказали об эвакуации тысяч туристов с Родоса

Власти Греции сообщили об эвакуации 70 тысяч туристов с Родоса из-за пожаров
Родос экстренно покидают туристы, только за выходные с острова улетели свыше 70 тыс. человек. Аэропорту приходится обслужить как повышенный пассажиропоток в пик сезона, так и множество самолетов, занимающихся тушением пожаров
Фото: Damianidis Lefteris / EPA / ТАСС
Фото: Damianidis Lefteris / EPA / ТАСС

С греческого острова Родос в Эгейском море эвакуируют тысячи туристов из-за масштабных лесных пожаров, пишет Protothema.

В субботу, 22 июля, аэропорт обслужил 356 рейсов с 50 тыс. пассажиров. В воскресенье, до 16:00, совершено 165 рейсов с 20 тыс. человек. Аэропорт столкнулся с повышенным пассажиропотоком на фоне пика туристического сезона вместе с необходимостью обслуживать множество самолетов, занимающихся тушением возгораний.

Власти рассказали об эвакуации тысяч туристов с Родоса
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Из своих домов и отелей были эвакуированы 19 тыс. человек, в греческой пожарной охране назвали ситуацию крупнейшей эвакуацией, осуществленной властями страны.

Британская туристка рассказала Sky News, что им пришлось идти с детьми по ночной дороге два часа, чтобы спастись от наступающего огня. Другой британский турист Ян Мурисон сравнил происходящее с концом света, рассказывая о попытках больших групп туристов попасть в эвакуационные автобусы. Еще один путешественник из Великобритании отметил, что в магазины отказываются брать деньги за воду и еду, предоставляя продукты бесплатно, а местные жители отвозят туристов в безопасные места, отдавая приоритет женщинам и детям.

Туроператор Jet2 сообщил, что пять самолетов, которыми планировалось доставить туристов на Родос, прилетят на остров пустыми и будут вывозить путешественников регулярными рейсами. Air France-KLM рассказала, что ее ежедневный рейс с Родоса выполняется в обычном режиме, Ryanair отметила, что пожары не повлияли на рейсы. Турагентство TUI отменило все рейсы на Родос до 25 июля включительно.

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Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что без российских самолетов-амфибий Бе-200 не потушить пожары на греческом острове Родос, и их нужно у Москвы попросить. «Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим о помощи прямо сейчас. Нам ее дадут», — предложил он.
 

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Греция Родос
Материалы по теме
В Греции предложили «склонить голову» ради российских самолетов
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Кадры пожаров на Родосе, из-за которых эвакуировали тысячи туристов
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