«Аэрофлот» опроверг посадку самолета с лопнувшим колесом в Москве
У самолета, выполнявшего рейс из Бишкека в Москву, не лопалось колесо при посадке, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».
«Информация, распространяемая изданием «Известия» и рядом телеграм-каналов о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности. После штатной посадки самолета <...> на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси», — рассказали в пресс-службе.
Пилоты смогли самостоятельно отвести самолет на место стоянки, повреждений не выявлено. После этого, отметили в «Аэрофлоте», колесо заменили.
«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что у самолета компании «Аэрофлот» лопнуло колесо при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Никто не пострадал.