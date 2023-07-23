«Аэрофлот» опроверг посадку самолета с лопнувшим колесом в Москве

«Аэрофлот»: у зашедшего на посадку самолета в Шереметьево не лопалось колесо

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У самолета, выполнявшего рейс из Бишкека в Москву, не лопалось колесо при посадке, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«Информация, распространяемая изданием «Известия» и рядом телеграм-каналов о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности. После штатной посадки самолета <...> на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси», — рассказали в пресс-службе.

Пилоты смогли самостоятельно отвести самолет на место стоянки, повреждений не выявлено. После этого, отметили в «Аэрофлоте», колесо заменили.

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что у самолета компании «Аэрофлот» лопнуло колесо при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Никто не пострадал.