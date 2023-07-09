Летевший в Минводы самолет сел в Волгограде из-за самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), который следовал по маршруту Москва-Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде, сообщили «РИА Новости» в аэропорту Волгограда.
Рейс № 2169 вылетел из московского аэропорта Домодедово и сел в Волгограде в 15:25 из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, объяснили в аэропорту. В пункт назначения самолет вылетел в 16:06, добавил собеседник агентства.
В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что медицинская помощь потребовалась шестилетней девочке, ее отвезли в городскую больницу № 8, угрозы ее жизни нет.
По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, рейс № 2169 прибыл в Минеральные Воды в 18:12 (совпадает с мск).
РБК направил запрос в аэропорт Волгограда.
23 июня вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Москвы в Грозный. Как сообщили в авиакомпании Utair, которая осуществляла рейс, самолет вылетел из аэропорта Внуково и около 11:48 мск его командир доложил о больном пассажире на борту. В итоге самолет пришлось посадить в Астрахани.
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