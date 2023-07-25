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В TikTok добавили текстовые публикации

TikTok запустил текстовые посты
Фото: Marijan Murat / DPA / Global Look Press
Фото: Marijan Murat / DPA / Global Look Press

В сервис коротких видео TikTok добавили функцию создания текстовых постов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

«Текст — наше последнее дополнение к возможностям создания контента, которое позволяет пользователям делиться историями, стихами, рецептами и другим», — говорится в сообщении.

В текстовом режиме пользователи могут ввести сообщение, изменить цвет фона, добавить звуки, стикеры, хэштеги, а также сохранить черновик. Это, по мысли разработчиков, сделает текстовые сообщения «такими же динамичными и интерактивными». Лимит поста составляет 1 тыс. знаков, проверил The Verge. Другие пользователи, как и в случае с видео, могут комментировать посты и снимать дуэты.

Для российских пользователей компания в июле 2022 года ввела ограничения — запретила выкладывать новые видео и ограничил доступ к иностранному контенту.

TikTok, как и платформа для создания текстовых сообщений Threads от Meta (признана экстремистской в России и запрещена), стремится стать альтернативой Twitter. «По мере того, как платформа Маска теряет функции, трафик и подвергся ребрендингу, у других предложений появляется больше шансов», — отметили в The Verge.

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