В Минске деятельность ЧВК «Вагнер» назвали обменом опытом, а не обучением

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Бойцы ЧВК «Вагнер» не обучают белорусских военных, а обмениваются с ними опытом, заявил начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба армии Белоруссии полковник Андрей Богодель.

«Говорить, что наши вооруженные силы проходят совместную подготовку с «Вагнером», не совсем правильно. Обучение — это сложный и многогранный процесс. Поэтому здесь правильно говорить не об обучении наших вооруженных сил, а об обмене опытом», — цитирует Богоделя белорусское госагентство БелТА.

Он отметил, что в случае применения ЧВК сложно обвинить в агрессии государство. «Поэтому на территории какой-либо страны можно найти сторону и поддержать ее с помощью ЧВК», — уточнил собеседник агентства и привел в качестве примера британскую ЧВК G4S и американскую Academi.

О том, что представителей ЧВК «Вагнер», когда они прибудут в Белоруссию и рассредоточатся на полигонах, привлекут к обучению белорусских вооруженных сил, белорусское военное ведомство сообщило 11 июля.

20 июля Минобороны Белоруссии показало кадры «передачи боевого опыта» бойцами «Вагнера» военным страны. Тренировки проходили на полигоне «Брестский». «Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны», — говорилось в сообщении.

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые хотят идти на Варшаву.



«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам», — сказал Лукашенко.



На его вопрос, зачем им на Запад, бойцы отвечают: «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», рассказал белорусский президент. По его словам, Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».