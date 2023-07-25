На Алтае перевернулся грузовик с 15 туристами

Один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании грузовика с туристами на Алтае

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Чемальском районе Алтайского края опрокинулся грузовик с 15 туристами, один из них погиб, еще четыре человека и водитель пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

ДТП произошло по дороге к Каракольским озерам в районе устья реки Тура. «Водитель, управляя грузовым автомобилем «ГАЗ-66», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы», — сообщили в СК, отметив, что это была неорганизованная группа туристов.

В связи с произошедшим следователи организовали процессуальную проверку, чтобы «дать оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей».

22 июля в Адыгее водитель внедорожника потерял управление и съехал к набережной парка культуры и отдыха в Майкопе, в результате чего погиб девятилетний ребенок. ДТП произошло на пересечении улиц Спортивная и Гагарина города Майкопа. По данным МВД, съехавший со склона внедорожник наехал на нескольких человек, шестеро из них, а также сам водитель автомобиля получили травмы, мальчик 2014 года рождения погиб в машине скорой помощи по пути в больницу. Среди пострадавших — четверо детей, две девочки семи и 12 лет и два мальчика — восьми и десяти лет.