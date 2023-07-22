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Ребенок погиб в ДТП с внедорожником в Адыгее

Кумпилов: в Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок

Ребенок погиб и шесть человек получили травмы из-за внедорожника, съехавшего со склона к набережной парка культуры и отдыха в Майкопе. Об этом рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Предварительно установлено, что водитель внедорожника, двигаясь по улице Спортивной от улицы Гагарина в сторону городского парка, потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. К сожалению, погиб один ребенок — мальчик 2014 года рождения», — рассказал Кумпилов.

Как уточнили в МВД, съехавший внедорожник наехал на пострадавших. Инцидент произошел на пересечении улиц Спортивная и Гагарина города Майкопа.

Кроме того, травмы получили шесть человек. Из них четверо несовершеннолетние. Травмы получил и водитель внедорожника.

В МВД уточняют, что ребенок погиб в машине скорой помощи по пути в больницу. «Остальным несовершеннолетним пострадавшим (две девочки — 7 и 12 лет, и два мальчика — 8 и 10 лет) в Адыгейской республиканской детской клинической больнице оказывается неотложная медицинская помощь. 7-летняя девочка находится в реанимационном отделении», — говорится в сообщении.

Теги
Адыгея Майкоп ДТП Дети
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