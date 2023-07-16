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В Казахстане два человека чуть не погибли в ДТП с верблюдом

В казахстанском Актау два человека чуть не погибли в ДТП с верблюдом по пути к аэропорту

По дороге в аэропорт Актау в Казахстане два человека пострадали в ДТП с верблюдом. Водителя и пассажира автомобиля госпитализировали, животное умерло на месте аварии, сообщает портал Lada.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

На водителя составили протокол по ст. 610 КоАП Казахстана (нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспорта или иного имущества). В связи с этим ему может грозить штраф в размере 40 МРП (месячный расчетный показатель, который равняется 3450 тенге, то есть 138 тыс. тенге или 28 тыс. руб.) или лишение права на управление транспортным средством на срок до девяти месяцев, уточняет Lada.kz.

18 июня автомобиль на внутренней стороне 32-го километра МКАД в Москве столкнулся с тремя лосями. Оперативные службы выехали на место происшествия для уточнения информации о пострадавших и обстоятельств инцидента.

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