В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв и начался пожар

В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв

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В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Нижнекамске утром произошел взрыв, обстоятельства выясняются, сообщил мэр города Рамиль Муллин.

На опубликованной телеграм-каналом Baza видеозаписи показано, что взрывная волна раскидала обломки по придомовой территории.

На месте инцидента начался пожар, туда прибыли пожарные, которые эвакуировали девятерых человек. Еще 15 жителей спаслись самостоятельно, сообщило управление МЧС по Татарстану.

В 5:29 пожарным удалось потушить открытый огонь. Ведомство уточняет причины возгорания, отмечая, что здание газифицировано. Жильцы дома считают, что взорвался газ, пишет «Татар-информ».

В середине июля газ взорвался в кафе города Баксан в Кабардино-Балкарии. Три человека пострадали: двух женщин доставили в местную больницу, а одну — в Нальчик.