При взрыве газа в кафе в городе Баксан в Кабардино-Балкарии пострадали три человека

При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали трое

Фото: МЧС России

В кабардино-балкарском городе Баксан произошел взрыв газа, сообщили РБК в пресс-службе республиканского управления МЧС. Телеграм-канал «112» пишет, что ЧП произошло в кафе «Дельмар».

Три человека пострадали, двух женщин доставили в местную больницу, а одну — в Нальчик, уточнили в МЧС.

Двое пострадавших, госпитализированных в Баксане, — 1968 и 2000 года рождения, сообщили «Интерфаксу» в региональном минздраве. Они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.