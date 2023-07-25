Мишустин приехал на Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ), сообщает телеграм-канал правительства Бурятии.

Директор завода Сергей Заборских провел ему экскурсию по заводу.

Завод был основан в 1934 году, он работает по сегодняшний день и является крупнейшим ремонтным предприятием в структуре «Желдорреммаш». На ее базе ведутся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, а также выпуск новых тепловозов. В 2021 году завод прошел квалификационные испытания для ремонта локомотивов переменного тока 2 (3) ЭС5К и ЭП-1П, в следующем году освоил средний ремонт локомотивов 4ЭС5К для грузовых перевозок.

Мишустин приехал в Бурятию с рабочим визитом. В Улан-Удэ его встретили вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

24 июля Мишустин прилетал во Владивосток и выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Владивосток стал первым в рамках четырехдневной поездки премьер-министра по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.