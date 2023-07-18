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Военная операция на Украине ,  
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Мишустин оценил готовность укреплений на рубежах в зоне военной операции

Мишустин: фортификация линий размещения войск на рубежах обороны почти завершена
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Фортификация линий размещения войск на рубежах обороны в зоне военной операции на Украине почти завершена, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по снабжению армии.

«На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено», — сказал Мишустин.

К фортификационным могут относиться сооружения для ведения огня (окопы, траншеи и др.), наблюдения и управления огнем (командно-наблюдательные пункты и др.), защиты личного состава (блиндажи, убежища и др.), военной техники и материальных средств (котлованные сооружения, укрытия закрытого типа), оборудования пунктов управления (командных пунктов), медицинских пунктов и госпиталей, следует из энциклопедии Минобороны.

14 июля президент Владимир Путин заявил, что члены семей россиян, которые занимаются созданием фортификационных рубежей в регионах, получат 5 млн руб. в равных долях в случае их смерти. Если такие работники получат увечья в результате обстрелов, взрывов и разрушений, им выплатят 3 млн руб. Эта выплата не будет учитываться при определении права на получение других пособий и льгот.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин фортификация армия России
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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