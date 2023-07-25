ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с просмотром интернет-магазинов

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Мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов, обещая доход до 360 тыс. руб. в месяц за обзоры. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

По данным банка, россиянам стали поступать сообщения с зарубежного номера телефона в мессенджерах, содержащие предложения просматривать товары в интернет-магазинах. За это гражданам обещают выплачивать от 30 тыс. до 360 тыс. руб. Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий работы клиентов просят отправить ответ и связаться с администратором в удобном мессенджере, после чего требуют от новоиспеченных «сотрудников» внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров.

«Все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково. Их главная цель — привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно не отвечать на подозрительные рассылки и не гнаться за легким доходом.

В мае ВТБ предупреждал, что мошенники могут обзванивать целые семьи, чтобы убедить их перевести средства на счет злоумышленников. Так, во время звонка потенциальной жертве мошенник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, говоря о том, что средства «жертвы» могут быть похищены и следует принять меры по их защите.