Доцент из Сеченовского университета перевела мошенникам ₽9 млн

Надежда Заброда (Фото: sechenov.ru)

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры, доцент кафедры общей гигиены Сеченовского университета и доктор медицинских наук Надежда Заброда перевела мошенникам более 9 млн руб. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

По их данным, 30 июня Заброде в Telegram позвонил неизвестный с фотографией руководителя университета. Он сообщил, что ей необходимо связаться с заместителем министра образования Москвы. Позже в тот же день доценту поступил звонок от другого неизвестного, который сказал, что в Сеченовке произошла утечка личных данных работников и что с ней вскоре свяжутся из ФСБ.

3 июля ей позвонил еще один человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он заявил, что Заброде из-за утечки необходимо отправиться в Сбербанк, чтобы оформить кредит раньше, чем его получат мошенники. Заброда так и поступила.

Затем на протяжении нескольких дней она по указаниям неизвестных пыталась оформить кредит в ВТБ, Альфа-банке и Промсвязьбанке на различные суммы, но ей отказывали. После этого Заброда взяла собственные деньги, в банкомате Альфа-банка перевела неизвестным 2 млн руб., а затем еще 4,78 млн и 2,455 млн и только после этого написала заявление в полицию.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, обратился за комментарием в пресс-службу Сеченовского университета и к Надежде Заброде.