На акции протеста в Тель-Авиве пострадали 10 полицейских

В Тель-Авиве задержали 18 человек во время разгона протестов после принятия закона, запрещающего судам проверять разумность решений правительства. В ходе демонстраций пострадали десять полицейских, сообщает портал Ynet.

Демонстранты были задержаны из-за нападений на сотрудников полиции, поджогов и хулиганства во время акции протеста. Пострадавшим сотрудникам правоохранительных органов оказали медицинскую помощь.

Ранее полиции Тель-Авива удалось разогнать протестующих против судебной реформы, в том числе, с помощью водометов. Демонстранты заняли и перекрыли центральное шоссе города Аялон.

24 июля парламент Израиля принял закон, являющийся первой частью судебной реформы. За документ проголосовали 64 депутата от правящей коалиции в 120-местном кнессете. После этого десятки тысяч людей вышли на улицы не только в Тель-Авиве, но и в Хайфе, Кфар-Саве и Беэр-Шеве. Движение по некоторым шоссе было заблокировано. На фоне массовых протестов выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главный идеолог изменений, заявив, что нужно «открыто говорить» о более масштабной реформе и о необходимости «оставаться братьями».

В парламенте считают реформу необходимой из-за того, что в руках судебной власти оказалось слишком много полномочий. Протестующие обвиняют кнессет в желании сконцентрировать управление государством в руках правящей партии. Президент Израиля Ицхак Герцог также выступил против изменений, назвав реформу кошмаром.