Полиция Тель-Авива разогнала протестующих с помощью водометов

Полиция Тель-Авива разогнала протестующих против судебной реформы с центрального шоссе города, сообщает The Times of Israel.

Сотни протестующих вышли на шоссе Аялон, скандируя «Позор». Перед этим начальник службы безопасности коммуны Хецарим выстрелил в воздух из-за драки, полицейские прибыли на место происшествия, задержав семь человек для допроса.

Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов также выехали верхом на лошадях, сталкиваясь с демонстрантами, которые, как уточняет The Times of Israel, отказалась уйти с дороги. В итоге полицейским все же удалось расчистить автостраду, задержаны по меньшей мере 15 человек. Четверо полицейских получили ранения, также был ранен один протестующий, он был госпитализирован.

24 июля парламент Израиля окончательно одобрил закон, запрещающий судам проверять разумность решений правительства. Это первая часть судебной реформы, против которой израильтяне выходят протестовать почти полгода, однако после принятия закона количество протестов по стране увеличилось. В Хайфе тысячи людей собрались на центральном перекрестке Хорев-Фройд, где полиция заблаговременно установила заграждения, а в Беэр-Шеве демонстранты также заблокировали движение по шоссе.

Парламент аргументирует необходимость судебной реформы тем, что в руках судов оказалось слишком много полномочий. В ответ протестующие обвиняют власти в желании сконцентрировать управление государством в руках правящей партии. Израильский президент Ицхак Герцог также выступил против реформы, назвав ее кошмаром.