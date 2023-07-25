Bloomberg узнал о планах Disney перенести премьеры из-за забастовки

Компания The Walt Disney может перенести премьеры нескольких своих фильмов из-за забастовки актеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

Обсуждения о переносе касается лент «Бедные-несчастные», «Следующий гол — победный», «Заветное желание» и «Журнальные мечты», выпуск которых намечен на этот год. Изменение даты премьер может произойти в зависимости от того, согласятся ли актеры принимать участие в рекламной кампании и заниматься продвижением снятых работ из-за начала забастовки.

При этом, как отмечает агентство, рекламные кампании ряда лент зашли слишком далеко в продвижении, чтобы была возможность перенести дату премьеры. «Особняк с привидениями» должен выйти в кинотеатрах 28 июля. Кроме того, на прошлой неделе Disney выпустила трейлер фильма о супергероях «The Marvels» («Капитан Марвел 2»), который должен выйти 10 ноября.

Представитель Disney отказался от комментариев, передает агентство.

14 июля голливудские актеры присоединились к сценаристам на первой за 63 года совместной забастовке после провала переговоров о новом соглашении с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Профсоюз SAG-AFTRA, в который входят 160 тыс. членов, призвал актеров остановить свое участие в производстве и продвижении новых и текущих проектов и выйти на пикеты. Глава профсоюза Фрэн Дрешер заявила, что киностудии выглядят лицемерно, когда жалуются, что теряют деньги, и в то же время «начисляют своим генеральным директорам сотни миллионов».

В частности, профсоюз актеров требует увеличить базовую ставку актерам, которая резко сократилась из-за отказа студий выплачивать пассивный доход (от повторных трансляций шоу) и установить жесткие правила и меры безопасности, чтобы защитить актеров от «несанкционированного использования их внешности, голосов и перформансов» с помощью искусственного интеллекта.

Забастовка Гильдии сценаристов Америки длится со 2 мая, из-за чего остановилось производство многих телешоу и кинопроектов.