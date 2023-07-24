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Пять человек пострадали при обрушении моста в Закарпатье

При обрушении моста в Закарпатье пострадали пять человек, среди них двое детей
Фото: VGlagola / Telegram
Фото: VGlagola / Telegram

На Украине в Закарпатье в районе автотрассы Н 09 обрушился мост через реку Тересва, пострадали пять человек. Об этом сообщает УНИАН.

Среди пострадавших двое детей. Всех доставили в Тячевскую районную больницу.

Мост расположен на дороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов, имеющей выходы к границе с четырьмя странами Евросоюза.

По данным агентства, в 2021 году власти собирались отремонтировать мост.

В октябре прошлого года произошло обрушение моста городе Морви в штате Гуджарат на западе Индии. Тогда погибли 142 человека. При этом обрушение моста произошло спустя четыре дня после открытия, ранее его закрывали на реконструкцию.

Теги
Украина мосты обрушение пострадавшие
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