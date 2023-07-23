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Число пострадавших при обрушении моста в Луге возросло до восьми

Правительство Ленинградской области: при обрушении моста в Луге пострадали восемь человек

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области возросло до восьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». Скончался один человек. Ранее власти говорили о ранении трех человек.

Из сообщений пресс-службы следует, что число пострадавших возросло до восьми человек. «Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших», — добавили в администрации.

«Ольгины берега» — ежегодный исторический праздник-фестиваль, проходящий 22 июля на берегу реки Луги. Он связан с правлением княгини Ольги, посетившей в 947 году Лужские земли. Путешествие княгини проходило по реке Луге с целью установления оброков и даней. Благодаря ей в регионе строились погосты — первые административные центры, а позднее утвердилась православная вера.

Теги
Ленинградская область Луга пострадавшие обрушение моста
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