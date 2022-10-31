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Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 130 человек

При обрушении моста в Индии погибли более 130 человек

При обрушении подвесного моста в городе Морви в штате Гуджарат на западе Индии погибли 132 человека, сообщил Генеральный инспектор полиции округа Раджкот Ашок Ядав, передает The Times of India.

В то же время телеканал NDTV сообщает о 142 погибших.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статьям о непредумышленном убийстве, умышленных действиях, повлекших смерть и пособничестве в преступлении, заявил министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави.

Мост открыли 26 октября после реконструкции, проезд по нему запрещен. Он является излюбленным местом для посещения местными жителями, пишет издание. Мост мог обрушиться, не выдержав большого количества людей. Очевидцы рассказываали, что в момент обрушения на нем могли находиться около 500 человек.

Главный министр штата Гуджарат пообещал выплату от правительства штата в размере 4 млн рупий (около $48 тыс.) семьям каждого погибшего и 50 тыс. рупий (около $600) каждому пострадавшему.

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Индия погибшие Мост обрушение
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