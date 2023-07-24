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В Подмосковном Солнечногорске загорелась электричка
МЧС: в подмосковном Солнечногорске загорелась крыша электрички
В подмосковном Солнечногорске загорелась крыша электрички, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Пострадавших нет.
Инцидент произошел в 20:57 на станции Подсолнечная. Телеграм-канал Baza сообщил, что электричка загорелась из-за обрыва проводов.
«Эвакуация пассажиров до прибытия пожарно-спасательных подразделений, пострадавших нет. Горение на крыше на площади 2 кв. м. Открытое горение сбили», — говорится в сообщении.
В начале января в Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем на переезде возле станции Ивантеевка. Погибли три человека: водитель автомобиля и два пассажира. Пассажиры электрички и локомотивная бригада не пострадали.