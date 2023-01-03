Электричка столкнулась с такси в Подмосковье

Три человека погибли при столкновении автомобиля с электричкой в Ивантеевке

Фото: МЧС России по Московской области

Электричка столкнулась с автомобилем на переезде возле станции Ивантеевка в Подмосковье, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, погибли три человека: водитель и два пассажира.

Авария произошла примерно в 7:20. «По предварительной информации, водитель транспортного средства, игнорируя звуковые и световые сигналы, выехал на переезд перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и остановить состав не удалось», — говорится в сообщении МЖД.

По данным компании, пассажиры электрички и локомотивная бригада не пострадали. Телеграм-канал «Подъем» пишет, что с электричкой столкнулось такси.

Из-за ДТП движение на участке Фрязино — Ивантеевка временно приостановили. Поезда следуют до станции Зеленый Бор, а от Фрязино до нее и обратно будут ходить компенсационные автобусы.