Свердловская пригородная компания заработала больше всех перевозчиков на электричках

Как региональные электрички обогнали московские по прибыли. Инфографика

Региональные операторы электричек обогнали по прибыльности московских — в лидерах оказались Свердловская пригородная компания, Северо-Западная пригородная пассажирская компания и «Кубань Экспресс-Пригород». Их прибыли в 2022 году составили 394 млн, 355 млн и 295 млн руб. соответственно.

С этими показателями они обогнали обслуживающую большинство московских пригородных направлений Центральную ППК — она закончила год с убытком на 503 млн руб.