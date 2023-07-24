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В ООН призвали избегать эскалации конфликта после атаки дронов на Москву

ООН после атаки беспилотников на Москву призвала избегать шагов, ведущих к эскалации
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Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Сторонам конфликта на Украине стоит избегать шагов, которые ведут к его эскалации. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает «РИА Новости».

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Два беспилотника атаковали Москву около 4:00. Удары пришлись по нежилым зданиям — дому № 17 на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на проспекте Лихачева. В первом случае были повреждены окна домов и витрины магазинов, во втором — верхние этажи здания. Никто не пострадал.

Минобороны заявило, что оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение. Издание «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщало, что атака была операцией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Российское Минобороны также возложило ответственность за атаку на Киев.

Теги
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