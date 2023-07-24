Путин подписал закон, закрепляющий права россиян на кредитные каникулы

Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы со следующего года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за россиянами постоянное право на кредитные каникулы по автомобильным и потребительским займам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые кредитные каникулы ввели в 2020 году в качестве временной меры поддержки населения в период пандемии. Они предусматривают право физлица в трудной ситуации обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул на срок до полугода в любой момент действия договора потребительского кредита.

С 1 января россияне будут иметь постоянное право на кредитные каникулы.

Новый закон был принят Государственной думой 18 июля. Теперь, если среднемесячный доход гражданина упал больше чем на 30%, он сможет до шести месяцев не платить по кредиту. В Госдуме пообещали, что сведения о кредитных каникулах не будут ухудшать кредитную историю заемщика.

Правительство в дальнейшем определит максимальный размер займа, по которому могут предоставить каникулы. Пока сумма будет составлять 1 млн 600 тыс. руб., если обязательства обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тыс. руб. в других случаях.