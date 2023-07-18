Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Госдума приняла законопроект о праве заемщика оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту. Закон начнет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года.

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита», — объяснил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Так, если среднемесячный доход человека упал больше чем на 30%, он сможет до шести месяцев не платить по кредиту. В Госдуме подчеркнули, что данные о кредитных каникулах не будут ухудшать кредитную историю заемщика.

Володин напомнил, что кредитные каникулы ввели в 2020 году в качестве временной меры поддержки населения в период пандемии коронавируса. Закон предусматривает право физлица в трудной ситуации обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул на срок до полугода в любой момент действия договора потребительского кредита.

Правительство определит максимальный размер займа, по которому могут предоставить каникулы. До этого сумма будет составлять 1 млн 600 тыс. руб., если обязательства обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тыс. руб. — в других случаях.

В период кредитных каникул кредитор не сможет начислить неустойку, также не допускается обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. В то же время на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.