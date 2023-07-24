Путин и Лукашенко посетили Валаам

Вид на Спасо-Преображенский собор (Фото: Илья Тимин / РИА Новости)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во второй день их переговоров посетили остров Валаам, сообщает сайт Kremlin.ru. В предыдущий раз они были там вместе в июле 2019 года.

Путин и Лукашенко посетили Спасо-Преображенский собор, являющийся частью архитектурного комплекса Валаамского монастыря.

До поездки на Валаам президенты посетили Кронштадтский морской собор и Музей военно-морской славы. В музее белорусского и российского президентов сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, дочь министра обороны.

Музей построен на базе отреставрированных артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны, открытие выставки планируется в День Военно-морского флота — 30 июля. Шойгу показала президентам экспонаты, посвященные судостроению на Руси.

Накануне, в первый день встречи, Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые хотят идти на Варшаву.



«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам», — сказал Лукашенко.



На его вопрос, зачем им на Запад, бойцы отвечают: «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», рассказал белорусский президент. По его словам, Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».



Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски польских военных к границам Союзного государства. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 км от Бреста, другая — приблизительно в 100 км от Гродно. «И, надо отдать должное, они [бойцы ЧВК «Вагнер»] знают, что происходит вокруг Союзного государства», — добавил глава республики.

