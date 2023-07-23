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Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор и военный музей

Президенты Путин и Лукашенко пообщались с людьми у собора в Кронштадте

Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор и военный музей
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который приехал в Санкт-Петербург с визитом, посетили Кронштадтский морской собор и Музей военно-морской славы, сообщает пресс-служба Кремля.

В музее белорусского и российского президентов сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, дочь министра обороны. Музей построен на базе отреставрированных артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны, открытие выставки планируется в День Военно-морского флота — 30 июля. Шойгу показала президентам экспонаты, посвященные судостроению на Руси.

Затем Лукашенко и Путин посетили Кронштадтский морской собор. Он представляет собой храм-памятник флоту России, посвященный погибшим российским морякам. Внутри храма расположены памятные мраморные доски, на которых золотыми буквами высечены имена и фамилии, в частности священников флота и других военных, погибших при исполнении долга.

Собор был заложен в Кронштадте по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота. Собор считается одним из самых значимых памятников российской архитектуры, уточнили в Кремле.

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