Похороны главы «ИКС Холдинга» назначили на 25 июля

Антон Черепенников (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Похороны главы «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова, который умер в возрасте 40 лет, состоятся 25 июля. Об этом РБК сообщили в компании.

«Миссия ИКС была придумана именно им: «Оставить наследие, выдающуюся отечественную инженерную школу». Он часто говорил: «Моя мечта — сделать так, чтобы наше дело жило после нас», — говорится в сообщении компании.

О смерти Черепенникова компания сообщила 22 июля. Предварительный диагноз — остановка сердца, сообщили тогда РБК в холдинге.

Черепенников создал «ИКС Холдинг» в 2018 году. Холдинг объединяет около 30 технологичных компаний, в числе которых «КНС Групп» (бренд Yadro), «Бюро 1440» (работает над созданием спутниковой группировки), «Цитадель» (создает системы оперативно-разыскных мероприятий — специальное оборудование, которое устанавливается на сетях связи в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты) и др.

По данным компании, в 2021 году «ИКС Холдинг» получил выручку 101,634 млрд руб., в нем работали почти 7 тыс. сотрудников. В июне 2023 года независимое рейтинговое агентство «Технологии доверия» оценило «ИКС Холдинг» примерно в 300 млрд руб.