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Стрешинский назвал ярким человеком умершего главу «ИКС Холдинга»

Экс-глава USM назвал ярким человеком умершего главу «ИКС Холдинга» Черепенникова
Антон Черепенников
Антон Черепенников (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Экс-глава холдинга USM Иван Стрешинский выразил соболезнования семье главы «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова, который скончался в возрасте 40 лет.

«Это был яркий человек, настоящий друг, IT-предприниматель огромного таланта и в прошлом — партнер холдинга. Бесконечно надежный и гиперответственный человек, за свою столь короткую жизнь он успел сделать очень много. Антон горел ярко, как звезда, и, к сожалению, ушел слишком быстро. Очень больно, что самые талантливые покидают этот мир так рано. Мои соболезнования семье Антона и всем, для кого он был дорог», — сказал он.

Черепенников скончался утром 22 июля, сообщили РБК в «ИКС Холдинге». Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Черепенников создал «ИКС Холдинг» в 2018 году. Холдинг объединяет около 30 технологичных компаний, в числе которых «Цитадель», которая создает системы оперативно-разыскных мероприятий (специальное оборудование, которое устанавливается на сетях связи в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты).

Владельцем «ИКС Холдинга» в 2020–2021 годах была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой владел USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову, сумма сделки не раскрывалась.

Черепенников также входил в совет директоров «МегаФона» и основал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли в том числе компания-организатор турниров Dreamz Media (позднее Epic Esports Events) и студия трансляций Storm Studio (впоследствии Ruhub). После начала российской военной операции Черепенников вместе с «ИКС Холдингом» попал под санкции США и Украины.

Теги
Антон Черепенников «ИКС Холдинг» новости Иван Стрешинский USM
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