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Дрон взорвался под колесами «КАМАЗа» в Рязанской области

Грузовик «КАМАЗ» в Рязанской области наехал на дрон, который взорвался под колесами машины
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

На проселочной дороге в Рязанской области под колесами «КАМАЗа» взорвался беспилотник, рассказал РБК источник, близкий к МВД, и еще один собеседник, близкий к территориальному отделу полиции.

Происшествие случилось 23 июля, в середине дня.

Водитель рассказал полицейским, что в селе Тюшево Рязанского района он наехал на бесплотный летательный аппарат, после чего произошел взрыв, которые повредил два задних колеса автомобиля.

Еще два БПЛА была обнаружены в нескольких десятках метров от того, на который наехал «КАМАЗ».

По предварительным данным, рассказали собеседники РБК, аппараты были квадрокоптерного типа, их изготовили кустарным способом.

Никто не пострадал, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи.

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14 июля воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал тогда губернатор.

О взрывах в небе над Воронежем вечером 13 июля сообщали телеграм-каналы, в том числе Shot и Mash. По данным Shot, БПЛА сбили в районе совхоза «Масловский».

Губернатор Курской области Роман Старовойт в тот же день сообщил о падении беспилотника ночью в городе Курчатове. В Курчатове находится Курская атомная электростанция. Телеграм-каналы писали о звуках взрывов в городе. Shot сообщал о работе системы ПВО. По словам Старовойта, «критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», однако оказался поврежден многоквартирный дом.

Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дроны совершили атаку на Москву. По его словам, cерьезных разрушений и пострадавших не было.

 

Теги
беспилотники взрыв Рязанская область
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