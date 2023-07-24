Армия Судана сообщила о девяти погибших при крушении самолета в аэропорту

Самолет с 20 пассажирами упал при взлете в аэропорту Судана

В аэропорту города Порт-Судан на востоке Судана при взлете упал гражданский транспортный самолет, девять пассажиров погибли, сообщает телеканал телеканал Al-Hadath со ссылкой на данные армии страны.

На борту находились 20 человек, в том числе военнослужащие. Среди девяти погибших есть четверо военных. В самолете также находился ребенок, он выжил. Пострадавших доставили в больницу Порт-Судана для лечения.

Причиной крушения самолета стала техническая неисправность, заявили в армии Судана.

11 июля пассажирский самолет Embraer 120 совершил аварийную посадку в международном аэропорту имени Адена Адде в столице Сомали, Могадишо. Самолет летел из Гароуэ — административного центра провинции Нугаль и столицы самопровозглашенного государства Пунтленд на территории Сомали. На борту находились 34 человека, в том числе пассажиры и члены экипажа. При аварийной посадке у самолета отвалились передние шасси, в итоге два человека пострадали.