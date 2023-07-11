Пассажирский самолет аварийно сел в Сомали

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Пассажирский самолет Embraer 120 совершил аварийную посадку в международном аэропорту имени Адена Адде в Могадишо, сообщает Radio Muqdisho в Twitter со ссылкой на заявление Управление гражданской авиации.

Самолет совершил посадку около 12:23 по местному времени (совпадает с московским), приземлившись на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 34 человека, в том числе пассажиры и члены экипажа. Двое из них пострадали, сообщили в управлении.

Самолеты Embraer 120 производил бразильский авиастроительный концерн Embraer с 1980-х годов. Это пассажирские самолеты с турбовинтовыми двигателями, предназначенные для региональных перевозок. На борту могут одновременно находиться до 30 пассажиров.

Борт эксплуатирует авиакомпания Halla Airlines. Самолет летел из Гароуэ — административного центра провинции Нугаль и столицы самопровозглашенного государства Пунтленд на территории Сомали.

У самолета при аварийной посадке отвалились передние шасси, сообщила министр транспорта и гражданской авиации Сомали Фердоза Осман Эгал. Всех пассажиров эвакуировали.