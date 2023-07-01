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Прокурор Чувашии утонул во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге
Прокурор Андрей Фомин не первый раз участвовал в заплыве. Ему стало плохо во время преодоления дистанции в 2,2 км, спасти мужчину не смогли. Прокурором Чувашии он был с 2020-го, ранее работал в Крыму и Ярославской области
Андрей Фомин
Андрей Фомин (Фото: epp.genproc.gov.ru)

Прокурор республики Чувашия Андрей Фомин погиб во время заплыва через Волгу.

«Факт подтверждаю, но подробностей пока нет. По гибели каждого человека проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Генпрокурор Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью Фомина. В сообщении ведомства не указаны обстоятельства смерти.

В Чебоксарах ежегодно проводится заплыв через Волгу Chebswim на дистанции 2200 м и 4400 м. В нем и участвовал Фомин, по данным телеграм-канала Baza, не в первый раз. Он выбрал более короткую дистанцию.

По предварительным данным, Фомину стало плохо после преодоления более чем половины расстояния, он начал тонуть. Спасатели достали его из воды, но спасти прокурора не удалось. Mash пишет, что Фомин не доплыл до берега 150 м, у него остановилось сердце. На сайте заплыва говорится, что участники для участия к нему должны представить медсправку о допуске к соревнованиям.

В прошлом году, как пишет »Советская Чувашия», Фомин успешно преодолел 2,2 км через Волгу менее чем за час.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Чувашии, в Минздрав республики и к организаторам Сhebswim.

Фомину было 57 лет. Он родился во Владимирской области, был выпускником Ярославского государственного университет им. П.Г. Демидова. С 1992-го под 2014 год работал в органах прокуратуры региона, наивысшая должность, которую он занимал, — заместитель прокурора области.

С 2014 года шесть лет был первым заместителем прокурора Крыма. В 2020-м его назначили на должность чувашского прокурора.

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