Один человек пострадал при обстреле села в Брянской области
Украинские войска обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Один человек получил легкое ранение, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.
Утром Богомаз сообщил об обстреле села Куршановичи в Климовском районе. Были повреждены два жилых дома, здания детского сада, магазина и почты. Люди не пострадали.
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