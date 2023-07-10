Губернатор Богомаз: один человек пострадал при обстреле села Подывотье в Брянской области

Один человек пострадал при обстреле села в Брянской области

Фото: сервис Google Maps

Украинские войска обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Один человек получил легкое ранение, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.

Утром Богомаз сообщил об обстреле села Куршановичи в Климовском районе. Были повреждены два жилых дома, здания детского сада, магазина и почты. Люди не пострадали.