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В Китае 10 человек оказались под завалами крыши школы в Китае

По меньшей мере 10 человек оказались под завалами из-за обрушения потолка школы в Китае
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

По меньшей мере десять человек оказались под завалами в результате обрушения потолка в спортивном зале школы в Китае, сообщает «Синьхуа».

Инцидент произошел в городе Цицикар северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Причина обрушения крыши неизвестна. Пожарно-спасательное управление Китая сообщило в соцсети Weibo, что на месте работают 159 спасателей и четыре собаки поисково-спасательной службы. Спасены восемь человек.

В конце июня в египетской Александрии обрушился 13-этажный дом. После обрушения в здании возник пожар, обломки упали на припаркованные рядом машины. Разбор завалов продолжался два дня. В результате обрушения погибли десять человек, ранения получили четверо, сообщает Ahram Online.

Прокуратура Египта начала проверку по факту произошедшего. Задержан один человек — подрядчика подозревают в проведении несанкционированных работ в здании. Власти пообещали выплатить по 25 тыс. египетских фунтов (около $812) семьям погибших.

Теги
Китай обрушение Школа завалы
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