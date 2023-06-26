В Египте обрушился 13-этажный дом

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В Александрии рухнул 13-этажный дом, сообщает Youm7 со ссылкой на губернатора Мохамеда аль-Шерифа.

На кадрах, которые показала Ahram Online, видно, что здание обрушилось не полностью, только один из блоков. Под обломками, как сообщают газеты со ссылкой на власти, находятся люди. Cпасатели уже начали разбор завалов.

Замминистра здравоохранения Египта Амира Тахио сообщила Al Hadath, что четверых пострадавших уже доставили в близлежащие больницы. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Оценить точное число пострадавших, по словам Тахио, пока невозможно, так как в доме проживают в основном отдыхающие, а постоянных жильцов нет.

В обрушившемся блоке здания, по данным телеканала, находились несколько человек, люди также оставались в супермаркете на нижнем этаже. Обломки упали на машины, стоявшие около здания, передает Ahram Online.

После обрушения, по данным издания, в доме возник пожар. Его уже потушили.

Прокуратура Египта начала проверку по факту произошедшего.