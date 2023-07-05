Обвиняемый в теракте взорвал три гранаты в киевском суде

«Страна»: обвиняемый в теракте в Раде Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде

По данным «Страны», гранаты в конвойном помещении взорвал Игорь Гуменюк — он обвиняется в теракте у здания Рады в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека, а пострадали 140. Обвиняемый захватил в заложники конвоира

Фото: РИА Новости

Взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева, сообщили источники «Страны» и «Украинской правды».

По данным собеседника «Страны», Игорь Гуменюк, который обвиняется в теракте у Верховной рады в 2015 году, взорвал в конвойном помещении три гранаты, забрал у сотрудника правоохранительных органов пистолет и взял конвоира в заложники.

Полиция Киева позже подтвердила взрыв в суде. На месте работают следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Теракт у Рады произошел после того, как парламент проголосовал в первом чтении за изменения в Конституцию по децентрализации власти — в законопроекте прописывался, в частности, особый статус Донбасса. После этого у здания Рады начались протесты и столкновения правоохранительных органов с представителями националистических движений.

По версии следствия, Гуменюк бросил гранату под стенами Верховной рады. ТСН со ссылкой на соцсети обвиняемого писал, что он был председателем Каменец-Подольского отделения военно-спортивного общества «Сокол» и бойцом батальона «Сечь», а также служил добровольцем в зоне антитеррористической операции в Донбассе.

В результате теракта у Рады погибли четверо солдат Нацгвардии, а еще около 140 человек получили осколочные ранения.

По делу также задержали Сергея Крайняка — его обвинили в том, что он зажег дымовую шашку, чтобы прикрыть действия Гуменюка.