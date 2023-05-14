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В Подмосковье у мужчины в руках взорвалась учебная граната

В Подмосковье мужчина погиб от взрыва учебной гранаты
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Учебная граната взорвалась в руках мужчины в Орехово-Зуево, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, граната взорвалась во время застолья, когда мужчина демонстрировал ее друзьям. В результате происшествия, кроме него, никто не пострадал.

Телеграм-канал Shot пишет, что это была страйкбольная граната. Она взорвалась в руках 66-летнего мужчины. По данным телеграм-канала, его госпитализировали в реанимацию. Там он скончался от полученных ран и травматического шока.

В конце апреля гранату нашли на улице в районе Ивановское в Москве. Ее обнаружили в лесополосе под линией электропередачи недалеко от МКАД, писал телеграм-канал Mash.

Позже оказалось, что это пиротехническое средство для игры в страйкбол, сообщили РБК в МВД. Предмет проверили, угрозы жизни и здоровью он не представлял. 

Теги
граната Московская область Орехово-Зуево
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